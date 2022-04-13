Саратовцы добровольно сдали 32 единицы огнестрельного оружия, 491 патрон, гранату и фугасный снаряд. Об этом сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

В 2021 году комитетом выплачено более 108 тыс. рублей 38 гражданам за добровольную сдачу оружия и боеприпасов к ним.

Напоминаем, граждане могут добровольно сдать в органы МВД, участковому уполномоченному, незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые веществ и взрывные устройства и получить выплаты.

Сумма выплаты зависит от количества и наименования сдаваемого незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, но не может превышать 25 тысяч рублей.