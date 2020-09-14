На территории Саратовской области продолжается прививочная кампания против гриппа, сообщает региональное министерство здравоохранения.

К сегодняшнему дню в регионе уже привито 138,499 тысячи человек, из которых 58,894 тысячи детей и 79,605 тысячи взрослых.

Помимо выездных прививочных бригад привиться можно в поликлиниках по месту жительства.

В Саратове специальные автомобили по иммунизации населения расположены: проспект 50 лет Октября, ТРЦ «Тау Галерея»; улица Астраханская 113/331 на пересечении улиц Астраханская и Большая горная, в районе остановки общественного транспорта; проспект Кирова, 1 вблизи Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова; площадь Орджоникидзе, 1, ТЦ «Оранжевый».

Жители Энгельса также могут бесплатно привиться в своем городе: площадь Ленина, 4 ТЦ «Лазурный»; улица Тельмана, 25, ТЦ «Облака»; «Покровский Крытый Рынок»; улица Гагарина, 78, ТЦ «Дружба».

На данный момент разрабатывается план по дополнительным прививочным бригадам в других населенных пунктах области.

Напомним, вакцинация от гриппа бесплатна, при себе необходимо иметь документ удостоверения личности и страховой медицинский полис.