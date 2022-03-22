Жители Саратовской области приглашаются к участию в ежегодной экологической акции «Час Земли». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии области.

Цель акции — привлечение внимания к проблемам окружающей среды. Это напоминание для жителей планеты об экономии газа, света и тепла.

Так, «Час Земли» состоится 26 марта. С 20:30 до 21:30 в городе отключат декоративную подсветку некоторых зданий.

Напомним, в текущем году реализуется нацпроект «Экология», разработанный по инициативе президента РФ Владимира Путина.