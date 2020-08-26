Сегодня состоялась пресс-конференция с комитетом туризма по Саратовской области, на котором обсуждалось создание 3D путеводителя по городу.

Референт областного комитета по туризму Наталья Шустикова сообщила, что данный путеводитель будет содержать в себе интересную информацию о зданиях и местах Саратова. Познакомиться туристам с городом поможет и внедренная в путеводитель туристическая семья. Создать для проекта музыкальное сопровождение помогли саратовские музыканты.

Автор проекта Сергей Коваленко сообщил, что уже для путеводителя отснята самая длинная пешеходная зона в Европе – проспект Кирова. Уже завтра начнут снимать аллею на Рахова.

С 4 сентября начнутся аэросъемки, которые тоже войдут в путеводитель.

Попасть в путеводитель смогут все жители Саратова, которые захотят запечталеть себя в качестве прохожих. Следующий сбор состоится уже завтра, 27 августа, в 6:30 утра, на перекрестке улицы Рахова и 2-й Садовой, рядом с горпарком.