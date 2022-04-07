Обсуждается вопрос снятия ограничений на работу общепита с 23:00 до 6:00. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

— Любое решение по введению, смягчению или отмене ограничительных мер тщательно анализируется, проводятся переговоры с экспертами. Здесь важно выдержать баланс между сохранением устойчивости экономики и сохранением здоровья наших жителей. Разумеется, на первом месте всегда было и будет здоровье людей, — отметил чиновник.

Однако, по словам специалистов, текущая эпидемиологическая ситуация характеризуется преобладанием легкой формы течения заболевания (более 70% случаев) и высоким уровнем коллективного иммунитета (свыше 75%).

Политик напомнил, что в настоящее время в организациях общественного питания на территории региона действует ограничение на ночную работу.

— Сейчас есть предпосылки, чтобы отменить эту меру и поддержать наш бизнес, который ждет это решение. Вопрос обсуждается в рамках оперативного штаба. Окончательное решение будет принято завтра, — заметил он.