Саратовцы могут выбрать общественные зоны, которые благоустроят в 2023 году.

Почти неделю активно идет голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жители областного центра старше 14 лет могут выбрать одну из 40 территорий. Сделать это можно:

— на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»,

— зайдя через виджет общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте администрации Саратова,

— при помощи волонтеров.