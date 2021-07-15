Сегодня, 15 июля, в Саратове прошел сильный дождь с грозой.

Как рассказывают очевидцы, из-за сегодняшнего разгула стихии в городе произошло много мелких и крупных аварий. Фотографии можно найти в социальных сетях.

К примеру, на улице Уфимцева в поселке Солнечный дождем смыло недавно уложенный асфальт. На углу улиц Московской и Чернышевского в образовавшуюся из-за потоков воды промоину свалилась маршрутная газель. Шквалистым ветром повалило дерево на автомобили на Большой Горной и Соколовой улице.

На некоторых улицах Саратова перестали работать светофоры, в частности такая проблема существует на пересечении проспекта Кирова и Вольской улице.

Из-за луж затруднен проезд по многим улицам Саратова.

Видео «Солнечный Саратов»