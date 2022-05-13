Жители Саратова назвали улицы города с самыми плохими дорогами.

Накануне, 12 мая, для саратовцев открылся опрос о состоянии дорог города. Информацию об этом опубликовали сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в телеграм-канале «Володин Саратов».

В настоящее время под опубликованной записью собралось почти две тысячи комментариев. Список получился разнообразным и продолжает пополняться.

Чаще остальных в комментариях упоминаются улицы: Чернышевского, Мичурина, Вольская, Саперная, Огородная, Тархова, Ивантеевская, Навашина, Вишневая, Танкистов, Братьев Никитиных.

Отметим, что горожане все еще могут оставить свое мнение относительно низкого качества асфальтового под записью.