Жители Саратова назвали улицы города с самыми плохими дорогами. 

Накануне, 12 мая, для саратовцев открылся опрос о состоянии дорог города. Информацию об этом опубликовали сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в телеграм-канале «Володин Саратов».

В настоящее время под опубликованной записью собралось почти две тысячи комментариев. Список получился разнообразным и продолжает пополняться.

Чаще остальных в комментариях упоминаются улицы: Чернышевского, Мичурина, Вольская, Саперная, Огородная, Тархова, Ивантеевская, Навашина, Вишневая, Танкистов, Братьев Никитиных. 

Отметим, что горожане все еще могут оставить свое мнение относительно низкого качества асфальтового под записью

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