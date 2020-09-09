Сегодня, 9 сентября, в Кировском районе Саратова стоят все автомобили, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Пробка длиною в пару километров растянулась от Мурманского проезда до 1-й Дачной в сторону центра. Конечно, пробки рядом со Стрелкой — довольно обычное явление для саратовцев, но сегодня весь этот участок дороги стоит без движения.

Дело в том, что вблизи Тракторной произошло очередное ДТП, из-за которого жители Саратова вынуждены все утро простоять в пробке.

Удивленные очевидцы делятся с нашей редакцией видеозаписями, сделанными на проспект 50 лет Октября, где на протяжении нескольких километров машины в прямом смысле бездвижно стоят.