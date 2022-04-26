Управление по делам ЗАГС рассказывает о графике работы отделов ЗАГС области в предстоящие майские праздники в Саратовской области.

Так, выходными днями для всех ЗАГСов Саратова объявлены дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В период с 5 по 7 мая во всех отделах ЗАГС будут оказываться государственные услуги по заключению и расторжению брака по ранее поданным заявлениям.

-1 мая, которое в этом году совпадает с праздником «Красная горка», во «Дворце бракосочетаний» Саратова 9 пар влюбленных планируют зарегистрировать отношения, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

12 мая все территориальные отделы ЗАГС и специализированный отдел «Дворец бракосочетания» Саратова возобновят работу по установленному графику и по предварительной записи.