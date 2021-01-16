Бродячие собаки покусали девятилетнего ребенка на улице Миллеровская в Саратове. Тетя мальчика об этом рассказала в социальных сетях.

Как пишет женщина, мать мальчика и ее соседи неоднократно жаловались на стаю злых собак, которая гуляет в их районе, однако служба, призванные отлавливать бродячих животных бездействуют. По ее словам, из все стаи только одна собака была отловлена, чипирована и стерилизована.

— Сегодня наш ребенок который смог вырваться, а завтра может быть пожилой человек, или того хуже, дитя еще младше, который не сможет дать им отпор, — пишет девушка.

Возможно, речь идет о той же стае собак, которая недавно напала на мужчину в 6-Динамовском проезде. Улица Миллеровская и 6-й Динамовский пересекаются.