Оперативники ФСБ пресекли деятельность двух жителей Саратова, которые за деньги помогали мигрантам получат документы для работы в России, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Силовиками в результате оперативно-розыскных мероприятий были задокументированы факты организации и проведения указанными лицами фиктивной сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан.

В последующем подложные результаты комплексных экзаменов использовались для выдачи иностранцам соответствующих сертификатов для получения патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство и гражданства РФ, что обеспечивало их незаконное пребывание на территории России свыше установленного законом срока.

Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется.

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