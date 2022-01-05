Погода внесла свои коррективы в зимний отдых саратовцев.

Комитет по физической культуре и спорту сообщает: с 6 января 2022 года работа муниципальных катков временно приостанавливается в связи с прогнозируемым значительным повышением температуры воздуха в Саратове до положительных показателей.

Работа катков будет возобновлена после наступления отрицательной температуры и проведения мероприятий по подготовке льда, — отметили в комитете.

Любителям активного отдыха рекомендуют временно сменить коньки на лыжи, сноуборды и ватрушки.