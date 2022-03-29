Саратовцы отказываются покупать сахар по 79 рублей за пачку в Октябрьском районе. Об этом сообщили очевидцы в редакцию интернет-издания «Новости Саратова».

Так, покупатели возмутились высокой ценой сахара в «Пятерочке», где он стоит 79 рублей за пачку. По их словам, фасованный сахар дешевле в «Магните» — там он стоит 64 рубля.

Некоторые горожане останавливали других от опрометчивой покупки прямо у товарных полок.

Заметим, что такая ситуация наблюдается и в продуктовых магазинах Ленинского района.