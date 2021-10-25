В областном центре в ночь на 24 октября группа неизвестных перекрыла проезжую часть.

Как рассказали очевидцы, несколько машин создали затор на улице Соколовая, причем недалеко от здания областного ГУ МВД.

По сообщениям свидетелей происшествия, находившиеся в автомобилях были явно «под градусом». Здесь же нарушители общественного спокойствия запускали фейерверки.

По предварительным данным, таким образом группа саратовцев решила отпраздновать свадьбу.

Позже все участники правонарушения были доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.