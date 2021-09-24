Жители Саратова пожаловались на огромную очередь на маршрутку. Люди часами стоят под дождем, чтобы попасть домой. Фотографиями с места событий они делятся в социальных сетях.

—Это происходит сейчас на конечной 41 маршрута. Подъезжают такси и предлагают свои услуги по 100 рублей с человека! Почему как только на улице дождь и холод, 41 маршрут перестает заниматься перевозками граждан? Построены большие жилые массивы, а транспорта не дождаться! — пишут возмущенные горожане.

Напомним, что такая ситуация возникает уже не в первый раз. Ранее жители Саратова также жаловались на 41 маршрут, и ситуацию обещали урегулировать в транспортной компании.