В Саратове появляются граффити в поддержку МУПП «Саратовгорэлектротранс», сообщают корреспонденты информационного портала «Новости Саратова».

На остановке «Вишневая» в подземном переходе около недели назад появилось граффити синего трамвайного вагона с надписью «свои». Один из кондукторов предприятия рассказал, что эту фразу обычно говорят сотрудники СГЭТ, когда им лень показывать удостоверение в электротранспорте.

Напомним, ранее в СГЭТ были серьезные проблемы между руководством и водителями. Работники предприятия были недовольны состоянием трамваев и троллейбусов, а также низкой заработной платой. Ситуация начала улучшаться после того, как шефство над СГЭТ взял спикер госдумы Вячеслав Володин – в Саратове появилось 80 троллейбусов и изменилось начисление зарплаты водителям.