Сегодня, 13 апреля, жители Саратова поделились в социальных сетях фотографиями и видеозаписью «гейзера» на улицах города.

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла на улице Вольской, 6 рядом с Областной детской клинической больницей. Мощный поток воды, выше человеческого роста, бьет прямо из-под поврежденного асфальта.

В комментариях саратовцы посочувствовали жителям ближайших домов, вероятно, оставшихся без воды. Однако некоторые посмотрели на ситуацию более оптимистично, заявляя об открытии сезона фонтанов.