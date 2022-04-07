Сегодня утром, 7 апреля, жители Саратова поделились фотографиями «поплывшего» города. Снимки сделаны возле Губернского рынка.

На них видно, что вода затопила проезжую и частично пешеходную дороги. По мнению очевидцев, бурные потоки стекают на Астраханскую со стороны Зарубина. Саратовцы предположили, что это связано с прорывом трубы.

Напомним, ранее случилась авария на водопроводе по улице Степана Разина, 62/76. Ремонтные работы планируется закончить до 20:00. В настоящее время информация уточняется.