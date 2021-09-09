В областном центре открылась интерактивная выставка роботов.

Её главная особенность — интерактивность. То есть почти все экспонаты можно трогать, тискать, гладить и прочее. Тактильные ощущения важны особенно для детей, которые тем самым познают мир. Поэтому выставка особенно интересна именно детям. Причём, разного возраста.

Кроме классических роботов устроители привезли интерактивные роботы-игрушки от всемирно известных производителей детских игрушек.

Это и слоник, играющий хоботом с арахисом, и медвежонок со львом, и милый глазастый динозаврик, а также ласковый щенок, совсем как живой.

Роботы здесь говорят, поют, играют, показывают мультики, рисуют и ещё много чего. Особенно понравилось, что с выставки можно уйти и вернуться в любое время. А билеты действительны аж два дня. Так что перезнакомиться со всеми умными экспонатами времени будет предостаточно.

Фото: Н. Мерайеф