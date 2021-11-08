Некоторые саратовцы, обсуждая тему безнадзорных животных, заметили, что было бы правильно не отпускать обратно на улицы после передержки отловленных псов. Об этом сообщает ЦУР.

-Отлов должен быть безвозвратным, как во всех цивилизованных странах, — пишут жители региона.

Эта информация направлена в управление ветеринарии правительства Саратовской области. Специалисты ведомства в ответном посте сообщили, что такой вариант рассматривается.

—Предложения о безвозвратном отлове бродячих животных неоднократно рассматривались на различных уровнях. Пока по законодательству постоянное содержание в приюте применяется только к животным с немотивированной агрессией. Однако внесение изменений в закон об ответственном обращении с животными уже обсуждается законодательными органами власти, — отметили в управлении.