В Саратовской области проверят законность вывесок на памятниках архитектуры. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает ЦУР по региону.

Саратовцы интересовались, законно ли размещать на старинных домах рекламу и всевозможные вывески. В качестве примера привели здание земской управы в Вольске, на фасаде которого до сих пор красуется надпись Wolga Deutsche Bank, несмотря на то, что финансовая организация уже не существует.

Информацию ЦУР направил в управление по охране объектов культурного наследия.

-Размещение информационных надписей возможно на объектах культурного наследия. Однако для этого необходимо согласование уполномоченного органа. Разрешение выдается перед установкой такой конструкции. В апреле этого года комитетом культурного наследия запланированы мероприятия по контролю, в том числе и в городе Вольске. В план проверок будет включено и это здание, — ответили в комитете.