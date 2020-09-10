Недавно в социальную сеть Instagram глава города Михаил Исаев на своем профиле загрузил видео водопада в сквере Марины Расковой в Заводском районе Саратова, что вызвало большой отклик среди местного населения.

Дело в том, что глава города в подписи к видео спросил: «Уважаемые подписчики, где в Саратове такой водопад?». На что местные жители начали перечислять все городские «водопады» из-за поврежденных городских труб.

— По слухам, водопады в Саратове везде, — отметил городской любитель-фотограф.

Другие пользователи социальной сети принялись перечислять, где в Саратове постоянно прорывает трубы, вызывая такие «водопады»: на Шелковичной, Луговой, Деловой, Саперной, Соколовой, Высокой, Нагорной – список улиц оказался довольно внушительным, включая близлежащие поселки и даже районы области.