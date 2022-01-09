Ледяные отложения на крышах домов напомнили саратовцам спрутов с длинными щупальцами.

— Ледяные спруты на Белоглинской/53-й стрелковой дивизии. Кто точно владеет зданием на ул. 53-й стрелковой дивизии, д. 17, не знаю. Вроде там какой-то ведомственный гараж, — сообщил в группе «Говорит Саратов» соцсети Facebook саратовец Михаил Маркелов.

В комментариях пользователи отметили, что ответственные за очистку кровель будут, видимо, принимать меры только после очередного несчастного случая, когда кому-то на голову рухнет вот такой ледяной спрут.