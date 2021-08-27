Жители Саратова выразили недовольство плачевным состоянием своего двора в социальной сети «Вконтакте».

— Вроде бы сейчас идёт (или даже уже закончилось) активное благоустройство дворовых территорий. Вопрос: что с нашим двором не так?!, — пишет в одной из групп анонимное лицо.

К записи приложено несколько фотографий, на которых видно, что двор абсолютно неблагоустроен, замусорен и имеет крайне непрезентабельный вид. Детские площадки здесь из прошлого века: с облупленной краской и не соответствующие сегодняшним нормам.