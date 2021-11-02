Жители Саратова пожаловались на долгое ожидание результатов на коронавирус. Некоторые ждут своего теста неделю.

Из-за такого долгого ожидания горожане опасаются, что при наличии выраженных признаков заболевания могут распространять коронавирус.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова сообщила, что на горячую линию Управления поступает от 15 до 35 обращений по вопросам коронавируса.

Она отметила, что необходимо как можно быстрее решить вопрос об обязательном тестировании на ковид и грипп лиц с признаками респираторной инфекцией и внебольничными пневмониями.