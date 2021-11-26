Жители Саратова пожаловались на сетевой продуктовый магазин, по вине которого около дома образовалась помойка. Фотографии они выложили в группах социальных сетей.

-Я считаю, что общественное порицание является мощным средством воздействия, поэтому прошу вас помочь. Магазин «Гроздь» по адресу проспект Строителей,48 творит форменные бесчинства с завидным постоянством. Не имея своего мусорного бака, они выбрасывают свои мусор на мусорку для жителей дома. Это, казалось бы, можно и потерпеть, но они пошли дальше — вместо того, чтоб класть все в бак, они просто валят на землю рядом с мусоркой все свои ящики, упаковки и просто иногда просрочку.

Это свинство высшей категории! На предложение принять меры, руководство пообещало разобраться, но я до сих пор вижу этот срач и делаю выводы, что супервайзер не справился с этой задачей! Если у людей есть хоть малейшие зачатки разума, они должны понимать, что, бросая мусор вот так, они нарушают все нормы и правила! — пишет о проблеме местная жительница.