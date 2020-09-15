Строители во время реконструкции Трофимовского моста в Саратове не жалели зеленые насаждения. Об этом горожане пишут в социальных сетях.

Сергей Грузинов заметил, что на склоне левой стороны по Шехурдина чудом выжили лишь два дерева, вокруг которых крутилась дорожная техника. Еще один саратовец Кирилл Андреев обратил внимание на то, что у оставшихся в живых тополей и вязов сильно повреждены стволы и корни. Это, по мнению мужчины, значит, что они упадут при первом же сильном порыве ветра.

Кроме того, Кирилл Андреев заметил, что провода контактной сети троллейбусов на столбы крепятся обыкновенными хомутами. Правда он надеется, что это временная мера.