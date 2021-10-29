Парк «Липки» весь загажен воронами.

Об этом сообщает в сети Facebook саратовец Алексей Досков.

Горожанину неприятно, что самый центр города, с его точки зрения, абсолютно запущен.

— Взгляните на городской или детский парк. Взгляните на скверы и бульвары города. Птицы есть везде. Но именно в парке «Липки» все лавки и скамейки в таком вот ужасном состоянии. Никто не убирает! Куда смотрит служба благоустройства, которая располагается в самом центре парка? Куда смотрит администрация района, города? (Кстати, обе администрации находятся тоже рядом с парком — Ред.) Неужели для того, чтобы нормально сделать работу, нужно привлекать В. В. Володина? Стыдно! — справедливо заключает житель областного центра.

Кроме того, как сообщили горожане, в «Липках» на детской площадке почти всегда гуляют бездомные животные. В частности, — собаки.

Фото: А. Досков