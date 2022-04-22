Накануне, 21 апреля, жительница Саратова пожаловались в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» на очередной прорыв трубы на Чернышевского.

По ее словам, на проезжей части второй день из-под земли бьет вода, но проблему решить не спешат. На предоставленных фотографиях заметно снятое дорожное покрытие и частично поваленные заградительные конструкции.

— По Чернышевской, между Тулупной и Челюскинцев, уже сняли дорожное полотно. Вода течет второй день потоком, но никто ничего не делает, — рассказала местная жительница.

Также она отметила, что авария на водопроводе в этом месте случалась и раньше.

— Это повторяется один раз в месяц, а бывает и чаще. Ремонтная бригада приезжает, раскапывает, латает трубу и кладет асфальт обратно. Проблема не решается, — заключила обеспокоенная горожанка.