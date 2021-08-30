Новые знакомые в Саратове украли у иностранного студента сотовый телефон, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По словам иностранца, в Саратове ему попадались только хорошие люди, по этому, когда незнакомцы позвали его покататься по городу он не заподозрил ничего дурного и согласился.

Все шло хорошо, но когда иностранец захотел домой. Один из новых знакомых попросил у него сотовый телефон якобы, чтобы вызвать такси, и не захотел возвращать. В итоге похититель убежал вместе с телефоном, а водитель уехал в неизвестном направлении.

Иностранец обратился в полицию, и похитителя вскоре задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина. Телефон вернули иностранцу, а на похитителя завели уголовное дело.