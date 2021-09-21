Бродячие собаки в Саратове продолжают беспокоить местных жителей. Саратовцы регулярно стали жаловаться на то, что псы терроризируют их и не дают спокойно ходить по улицам города. Очередной такой случай появился в группе социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец выложил фотографию из центра города. На ней видно стаю, в которой больше 10 животных. Их заметили на пересечении улиц Большая Горная и Хвалынская. Рядом находится и школа, и детский центр творчества.

В комментариях под постом местная жительница пишет, что лично видела, как стая окружила ребенка и начала на него лаять.

Администрация Кировского района в свою очередь сообщила, что приняла заявку на отлов животных, обитающих по указанному адресу.

Подобные жалобы начали появляться во многих районах города. Саратовцы говорят, что у половины животных имеются бирки на ушах. То есть они были у ветеринаров, их отпустили, а теперь они запугивают прохожих.

Только накануне в Энгельсе на Первом Летном городке собака напала на прохожую и покусала ее. Недавно похожий случай произошел и в Саратове — бродячие собаки напали на учительницу на Ильинской площади. А родители детей из другой школы пожаловались, что на крыльце их встречают не учителя, а животные.

Жители 6-й дачной также обращались к властям с этой жалобой. А сегодня, 21 сентября, жители Балакова сообщили, что стая псов едва не покалечила ребенка.