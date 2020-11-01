Жители дома по Новокрекингскому проезду наказали водителя, перекрывшего подъезд к мусорным бакам. Доказательства «народной мести» опубликованы в социальной сети.

Судя по фотографиям, очередной автохам припарковал свою ВАЗ-2114 возле контейнерной площадки и помешал мусоровозу вывести ТКО. За это жильцы дома привязали пакет с мусором к зеркалу заднего вида автомобиля.

Напомним, саратовцы не в первый раз учат водителей, думающих только о себе, подобным образом. Ранее жильцы дома по Оржевского, 6 завалили мусором другого яркого представителя семейства автохамов.