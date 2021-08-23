Предложенные ландшафтными дизайнерами проекты шокоровали горожан.

Одна из визуализаций благоустройства старинного парка «Липки» появилась в соцсетях и сразу же вызвала бурное обсуждение с резким осуждением автора.

Так, пользовательница Instagram под ником ageeva___jane, работающая 3D-дизайнером, предлагает установить в камерном парке гигантское колесо обозрения.

По мнению саратовцев, в предложенном проекте нет ничего, что обеспечивало бы отдых горожан с детьми.

Жители Саратова категорически негативно отнеслись к такой идее с колесом. Некоторые даже сравнили фото с печально известной Припятью. «Руки прочь от» Липок», — заявляют саратовцы, грозя обратиться с заявлением в прокуратуру.

Фото: соцсети