Жители города поделились предложением продлить троллейбусные маршруты. Об этом сообщили в паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Активисты напомнили о текущих проблемах электротранспорта и попросили нового врио губернатора региона Романа Бусаргина обратить на них внимание.

Кроме того, сторонники СГЭТ предложили продлить троллейбусные маршруты в отдаленные микрорайоны.

— Ещё одно важное предложение для жителей нашего города — продление троллейбусных маршрутов (в том числе, за счёт автономного хода) в отдаленные микрорайоны: посёлки Юбилейный, Зональный, жилую застройку на территории бывшего САЗа и так далее, — написали в паблике.

Напомним, накануне, 10 мая, Романа Бусаргина назначили временно исполняющим обязанности губернатора.