В одном из пабликов в социальных сетях появился пост о привезенном сахаре в магазины Заводского района Саратова.

Ранее многие горожане жаловались на постоянное отсутствие данного продукта на товарных полках. Сегодня же, 22 марта, один из покупателей не смог не поделиться радостным комментарием:

— Счастливая новость для любителей сладкого сыпучего продукта! Он появился, наконец-то, на полках сетевых магазинов. Много дней мы наблюдали пустые полки с сахаром, скучали по нему, смеялись над теми, кто его скупал, ждали его, надеялись и верили.

Автор поста уточнил, что сахар появился не везде: в «Пятёрочке» и «Спутнике» он в наличии, а в «Гроздь» и «Магнит» его пока не завезли.

— Мы посетили магазины, которые находятся на улице Энтузиастов и Пономарёва, — добавил он.