Выстрелы раздались рано утром 27 ноября в районе Солнечный Саратова.

Жители микрорайона услышали стрельбу на улице Батавина, 12 между 5:00 и 6:00 часами.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что видели при этом задерживающих неких лиц сотрудников правоохранительных органов.

— Следственные действия ведутся уже около трех часов. Интересно, кого и за что положили на асфальт? – написал один из наблюдавших за происходившим на улице.

В пресс-службе областного ГУ МВД позже рассказали, что полиция проводила в это время на Батавина оперативные действия в рамках уголовного дела.