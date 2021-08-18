В телевизионном сюжете «Саратов24» горожане в очередной раз рассказали о жалобах на коммунальные фонтаны, которые возникли по вине ОО «КВС».

В администрации города зафиксировано уже более 90 проблемных адресов — прорывы труб и затопления улиц есть во всех районах Саратова. Жители неоднократно жаловались на это, но управляющая компания не спешит решать проблемы.

В ролике упоминается, что сейчас ситуация осложнилась ремонтом тротуаров на многих улицах — ямы так и остаются раскопанными, точных сроков завершения ремонта никто не дает.

—Вопрос целесообразности работы ООО «Концессии водоснабжения» в Саратове сейчас стоит особенно остро, — подчеркивается в сюжете.