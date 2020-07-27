Сотрудниками МВД была пресечена незаконная деятельность по сбыту героина на территории Саратова.

Жители областного центра – 47-летний мужчина и его 39-летняя напарница – собирались распространить героин через тайники жилых домов.

Но их планы не сбылись, сотрудники полиции обнаружили «закладки» и изъяли 80 свертков с запрещенными наркотическими веществами.

Обыскивая дома подозреваемых, полицейские на даче у женщины изъяли более 850 граммов еще не расфасованного героина. Суммарный вес изъятого наркотического вещества составил около одного килограмма с учетом обнаруженных свертков.

Подозреваемые на момент расследования дела заключены под стражу.