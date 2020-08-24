В поселке Солнечный Ленинского района Саратова дворники АТСЖ обрезали ветки для новых метел. Пост опубликован в группе «Солнечный Саратов» в социальных сетях.

На фотография видно, как коммунальные работники АТСЖ Ленинского района для новых метел обрезали ветки с вяза и закрепили их на рукоятках.

— Планета отказалась от пластика, а дворники от веников, — иронизирует подписчик паблика Кирилл Парахневич.

— А это Саратов. А вы что хотели? Что бы подметали дорогу веником из золота? — замечает другой подписчик Дмитрий Кузнецов.