Горожане сообщают о почти часовом интервале в движении маршруток по Саратову.

— Что происходит с маршрутом 18Д? Куда жаловаться или обращаться, чтобы прояснить ситуацию? С каждым годом все хуже и хуже, но перерыв между рейсами 40+ минут — это уже финиш. Вчера утром не могла уехать с Заводского (в 6.20 я пришла на остановку, в 7.14 (!!!) наконец-то приехал автобус.За это время прошли три 6-ки, 2Д, куча маршруток. Сегодня утром, простояв на Елшанке час, я так и не дождалась, еду домой через центр с пересадками. Я все понимаю: праздники, народу не так много, но, блин, не один же автобус в час!!! — такой прст опубликовала в группе «Заводской онлайн» соцсети ВКонтакте жительница Саратова Маргарита Мохрачева.

В комментариях многие пользователи отметили, что писали жалобы на работу общественного транспорта в Саратове в различные инстанции, в том числе на портале Госуслуги, однако результат остается нулевым.

Саратовцы видят решение проблемы в передаче общественного транспорта от частных перевозчиков муниципалитету.