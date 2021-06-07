В заводском районе Саратова с качели упала девочка. Об этом горожане сообщают в сообществе «ЧП Саратов» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ребенок катался на качели во дворе дома по улице Кавказская, 30. У игрового сооружения сломалась верхняя перекладина, девочка упала и сломала себе кость предплечья.

Как рассказали корреспонденту информационного портала «Новости Саратова» в пресс-службе регионального минздрава, «скорая помощь» на вызов не выезжала, возможно родители довезли ее в травмпункт на своей машине.