Один из люков находится возле детской площадки на Батавина, 13В.

Как сообщила в группе «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте жительница областного центра Любовь Батыгина, она гуляла с детьми и увидела опасный люк.

— И это не первый открытый люк. Куда можно обратиться, чтобы их закрыли?Или ждут, пока туда ребёнок или ещё кто упадет?! — пишет горожанка. — Он такой глубокий, что у меня голова закружилась, когда заглянула туда.

Еще один открытый люк, по словам женщины, находится возле конеченой 74-го автобуса.

Причём, в таком, состоянии он уже полгода, — утверждают горожане.