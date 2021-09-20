Плачевное состояние трамвайного парка Саратова вызывает давние нарекания горожан.

Однако дело не только в самих трамваях, которые частично были заменены на более современные, но и в трамвайных путях.

— Когда в город снизошли «Татры», я подумал: «Вот круто, они ж мягкие как автобусы!» Ездил на таких в Волгограде в детстве, — написал в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте саратовец Алексей Глыва. — Сел в «Татру» и ох.. енел: ничего не изменилось — трамвай мотается, трясется и громыхает. Вибрации как у космической ракеты. Это естественно, если посмотреть на то, по чему ходят наши трамваи. Местами шпалы разломились, вылезли на поверхность, а рельсы, наоборот, утонули.

Автор сообщения отмечает, что рельсы искривляются и ломаются в отсутствии необходимой подложки.

Как по таким путям пускать скоростной трамвай, горожанин не представляет.

Однако многие предположили, что к моменту пуска скоростного трамвая пути для него, видимо, будут также модернизированы.

Фото: А. Глыва