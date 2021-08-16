Двое жителей Саратова сожгли труп собутыльника, которого случайно убили во время пьянки, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Вечером, 17 мая, 56-летний мужчина пришел в гости у своему 58-летнему знакомому, в гостях у которого был их общий знакомый – мужчина 42-х лет. Они выпивали, и в ходе общения между ними возникли разногласия, и они вышли за калитку, чтобы выяснить отношения.

Мужчина 58-лет трижды ударил 48-летнего собутыльника по лицу и шее. Когда они вернулись во двор, 56-летний мужчина ударил уже пострадавшего по лицу не менее пяти раз, отчего тот упал и разбил головой оконное стекло.

Хозяин дома ушел спать. Вскоре избитый мужчина скончался. Осознав произошедшее, обвиняемый обмотал труп собутыльника полимерной пленкой, и дождавшись пробуждения своего товарища вместе с ним отправился на пустырь, чтобы сжечь покойника. Мужчины облили тело бензином и подожгли.

Спустя два дня труп обнаружил случайный прохожий. Преступников нашли, и они признали свою вину. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стал перелом подъязычной кости с вытекающей из нее асфиксией. Дело передали в суд.