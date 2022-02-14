В последнее время вопросы о платежных документах за газ зафиксировали в соцсетях специалисты саратовского ЦУР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей насторожил новый формат квитанций и заставил усомниться в их подлинности. Информацию ЦУР направил в региональное министерство промышленности и энергетики. Чиновники сообщили, что нововведения действительно присутствуют.

-С января текущего года внесены изменения в квитанцию для оплаты за потребленный газ. Формат квитанции приведен в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ. Для удобства оплаты в платежном документе размещен QR-код, с помощью которого можно оплатить потребленный газ без комиссии. Для этого необходимо навести камеру мобильного телефона на QR-код или открыть его с помощью специального сканера QR-кода, и перейти по открывающейся ссылке, — ответили специалисты министерства.