Саратовцы в городских пабликах в социальных сетях публикуют фотографии многочисленных собачьих стай из разных районов.

Жительница Заводского района Мария Александрочкина смогла сфотографировать у себя во дворе свору , состоящую из 17 собак. Другая девушка под ником Lady Sharm запечатлела стаю из девяти животных в поселке дачный в Ленинском районе города.

Обе девушки пишут, что все население их районов буквально затерроризировано собаками. Взрослые и дети бояться выходить из дома. Многие животные ведут себя очень агрессивно по отношению к людям — скалят зубы, рычат и лают. К слову, скоро у собак начнется периода гона, и они станут еще злее. Власти Саратова пока не спешат решать вопрос с бродячими животными.