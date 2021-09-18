Саратовцы возмутились поведением электросамокатчиков, гоняющих по центру города. Недовольный житель подчеркнул, что любители электротранспорта облюбовали самые людные места города.

— Сколько можно гонять на электросамокатах по пешеходной части? Ладно бы еще потихоньку, дак вы несетесь как угорелые. На проспекте Кирова самое большое скопление людей. Неужели вы не способны напрячь извилины, дабы понять, что очень легко сбить человека? Моему знакомому таким образом сломали бедро какие-то малолетки и скрылись. Меня тоже недавно задели, слава богу, всё обошлось небольшим ушибом.

Ну и моя «любимая» категория людей — это личности, гоняющие на Рахова по пешеходной части, когда рядом, блин, есть велосипедная дорожка. Ну хоть какие-то задатки интеллекта должны быть у этих людей. Я что-то не наблюдаю.

Пожалуйста, перестаньте делать подобные вещи. Катайтесь на велосипедных дорожках, а не в месте с большим скоплением людей, — поделился своим мнением в соцсети недовольный аноним.