Жители Саратова жалуются на отсутствие остановки общественного транспорта под мостом. Об этом они пишут в группах социальных сетей.

По словам горожан, автобусы там останавливались всегда, только вот остановку убрали и так и не поставили другую. Теперь автобусы приходится ждать прямо на бетоне.

— У нас что, проблема с остановками в стране? Убрали остановку ещё в апреле и благополучно забыли. Ну для пассажиров 14 маршрута поставьте хотя бы лавочки под мостом, чтобы люди не сидели на бетоне, — пишут горожане.