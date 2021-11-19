Сбор средств на установку нового монумента объявлен в областном центре.

Жители Саратова выразили недоумение и несогласие в связи с планируемой установкой на Музейной площади (на месте бывшей платной парковки) памятника Петру Первому.

Комментарии об этом появились в соцсетях.

Саратовцы не понимают, почему в городе не хотят увековечить память наших земляков, прославивших Саратов. Например, писателя Федина, изобретателя лампочки Яблочкова, академика Вавилова и других, кто имеет прямое отношение к Саратову.

— Петр I, конечно, великий правитель, из тех, что народ об колено был готов сломать ради величия собственного и его державы, но хотелось бы видеть памятник людям, которые о гуманности не забывали, созидая что-то, — уточняют свои возражения жители областного центра.

Напомним, на памятник первому российскому императору, который побывал в Саратове 300 лет назад для переговоров с калмыцким ханом Аюкой насчет участия калмыков в Персидском походе, уже пожертовавали личные средства губернатор Валерий Радаев и мэр областного центра Михаил Исаев.